Перес заявил, что не знает своего соперника на выборах в «Реале»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес дал большое интервью после своей резонансной пресс-конференции в Вальдебебасе, где объявил о проведении новых выборов главы клуба.
Во время разговора с Хосепом Педреролем на телеканале La Sexta Перес заявил, что не знаком с потенциальным соперником на выборах Энрике Рикельме.
«Я не знаю этого человека. Когда в 2000 году проходили выборы, я не просил никого их переносить. Я просто выдвинулся и победил», — сказал Перес в интервью AS.
Также глава «Реала» вновь заявил, что против него и клуба ведется информационная кампания.
«Есть журналисты, которые хотят влиять на “Реал”. Но со мной они не будут влиять. Я хочу, чтобы клубом управляли сосьос», — отметил Перес.
Отдельно президент мадридцев вновь затронул дело Негрейры.
«Футбол ждет, когда разрешится крупнейшее коррупционное дело в мире спорта. “Реал” — единственный клуб, который официально выступил пострадавшей стороной», — заявил функционер.
Кроме того, Перес подтвердил, что клуб продолжит работу над проектом Суперлиги, а также выразил уверенность, что «Реал» вернется к борьбе за титулы уже в следующем сезоне.
Ранее Перес объявил о проведении выборов президента клуба на фоне усилившегося давления после неудачного сезона команды.