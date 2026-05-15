«Эвертон» объявил об уходе защитника Коулмана после 17 лет в клубе

«Шеймус Коулман, один из самых выдающихся игроков и капитанов “Эвертона”, объявил, что его впечатляющая карьера в клубе, продолжавшаяся более 17 лет, завершится с окончанием действия его контракта в следующем месяце», — говорится в заявлении «Эвертона».
Пресс-служба отмечает, что защитник может либо занять тренерскую должность в «Эвертоне», либо продолжить игровую карьеру в другом клубе и в сборной Ирландии. В официальном заявлении клуба Шеймус Коулман назван современной иконой «Эвертона».
«Это всегда будет мой клуб. Я рад, что я здесь так долго, что могу сказать, что у меня есть команда, за которую я буду болеть всю оставшуюся жизнь. Моя семья, здесь и в Ирландии, — это эвертонцы на всю жизнь. В этом есть что-то особенное — осознание того, что в будущем мы всегда будем поддерживать “Эвертон”. Это всегда будет мой клуб. Спасибо, что позволили мне быть его частью более 17 лет», — приводит слова Коулмана официальный сайт «Эвертона».
Защитник присоединился к команде под руководством Дэвида Мойеса из «Слайго Роверс» в январе 2009 года за 60 тысяч фунтов стерлингов. Коулман является рекордсменом клуба по количеству матчей в Премьер-лиге с 372 играми на его счету.