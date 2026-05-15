Испанские судьи пожаловались на президента «Реала» Переса

Судьи обратились в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в связи с резонансными заявлениями Переса, сделанными на этой неделе. Президент «Реала» обвинил арбитров в «системной коррупции» и заявил, что у мадридского клуба «украли несколько чемпионств», упомянув при этом дело Нейгреры — коррупционный скандал с участием «Барселоны», связанный с выплатами бывшему вице-президенту судейского комитета RFEF в период с 2001 по 2018 год.
«Испанская ассоциация футбольных арбитров просит принять превентивные и срочные меры, чтобы прекратить подобные заявления на время разбирательства, обязать президента выплатить судейскому органу компенсацию за моральный, профессиональный и репутационный ущерб, а также обязать “Реал” выступить с публичным заявлением об исправлении ситуации и извинениях. По мнению организации, высказывания Переса представляют собой серьезное и систематическое нападение на честь судейского сообщества, не имеющее под собой никаких правовых оснований. В соответствии со своим уставом ассоциация действует в защиту достоинства и чести арбитров в Испании», — сказано в заявлении.
На этой неделе «Реал» гарантировал себе второе место в Ла Лиге. За два тура до окончания чемпионата мадридский клуб отстает от «Барселоны» на 11 очков.
За последние 14 лет «Реал» выигрывал чемпионат Испании четыре раза, в то время как «Барселона» за этот же период завоевала титул восемь раз. Кроме того, мадридский клуб проиграл семь из восьми последних «Эль-Класико», включая матч на прошлой неделе, после которого «Барселона» обеспечила себе 29-е по счету чемпионство.