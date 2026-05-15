Испанские судьи пожаловались на президента «Реала» Переса

«Испанская ассоциация футбольных арбитров просит принять превентивные и срочные меры, чтобы прекратить подобные заявления на время разбирательства, обязать президента выплатить судейскому органу компенсацию за моральный, профессиональный и репутационный ущерб, а также обязать “Реал” выступить с публичным заявлением об исправлении ситуации и извинениях. По мнению организации, высказывания Переса представляют собой серьезное и систематическое нападение на честь судейского сообщества, не имеющее под собой никаких правовых оснований. В соответствии со своим уставом ассоциация действует в защиту достоинства и чести арбитров в Испании», — сказано в заявлении.