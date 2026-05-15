Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.50
П2
2.50
Футбол. Первая лига
16.05
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
16.05
Ротор
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.94
П2
8.75
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2

Испанские судьи пожаловались на президента «Реала» Переса

Ассоциация футбольных арбитров Испании потребовала открыть дисциплинарное дело в отношении президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Судьи обратились в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в связи с резонансными заявлениями Переса, сделанными на этой неделе. Президент «Реала» обвинил арбитров в «системной коррупции» и заявил, что у мадридского клуба «украли несколько чемпионств», упомянув при этом дело Нейгреры — коррупционный скандал с участием «Барселоны», связанный с выплатами бывшему вице-президенту судейского комитета RFEF в период с 2001 по 2018 год.

«Испанская ассоциация футбольных арбитров просит принять превентивные и срочные меры, чтобы прекратить подобные заявления на время разбирательства, обязать президента выплатить судейскому органу компенсацию за моральный, профессиональный и репутационный ущерб, а также обязать “Реал” выступить с публичным заявлением об исправлении ситуации и извинениях. По мнению организации, высказывания Переса представляют собой серьезное и систематическое нападение на честь судейского сообщества, не имеющее под собой никаких правовых оснований. В соответствии со своим уставом ассоциация действует в защиту достоинства и чести арбитров в Испании», — сказано в заявлении.

На этой неделе «Реал» гарантировал себе второе место в Ла Лиге. За два тура до окончания чемпионата мадридский клуб отстает от «Барселоны» на 11 очков.

За последние 14 лет «Реал» выигрывал чемпионат Испании четыре раза, в то время как «Барселона» за этот же период завоевала титул восемь раз. Кроме того, мадридский клуб проиграл семь из восьми последних «Эль-Класико», включая матч на прошлой неделе, после которого «Барселона» обеспечила себе 29-е по счету чемпионство.

Футбол. Испания
17.05
Севилья
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.61
П2
2.26