Майкл Каррик останется главным тренером «Манчестер Юнайтед»

По данным источника, совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф одобрил решение предложить 44-летнему специалисту полноценный контракт, который будет подписан в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон либо сразу на три года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Каррик возглавил команду 13 января 2026 года до конца сезона-2025/26, сменив на посту уволенного Рубена Аморима. За 2 тура до окончания Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 65 очков и занимает третье место в таблице, гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне манкунианцы заняли 15-е место в чемпионате.
Майкл Каррик в качестве игрока выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2018 год. В составе клуба футболист пять раз стал чемпионом Англии, шесть раз выиграл Суперкубок страны, дважды выиграл Кубок лиги. Также он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги Европы.