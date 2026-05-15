40-летний Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2027 года

Вратарь Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией». Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Новое соглашение 40-летнего капитана мюнхенцев действует до 30 июня 2027 года. На тот же срок был продлен контракт с 37-летним дублером Нойера Свеном Ульрайхом.

«Я долго обдумывал это решение, и сейчас я очень счастлив. Здесь все правильно: с этой командой мы можем обыграть кого угодно, мне нравится каждый день ходить на базу на Зэбенерштрассе и я хорошо играю», — сказал Нойер.

Нойер является вратарем «Баварии» с лета 2011 года и капитаном команды с 2017 года. Он дважды становился обладателем требла — побеждал за один сезон в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Кубке Германии (2013, 2020). Вратарь 13 раз выигрывал чемпионат Германии, шесть раз — Кубок Германии и восемь раз — Суперкубок Германии. Он провел 597 матчей за «Баварию».

На счету Нойера 124 матча за сборную Германии (это рекорд), он входил в состав команды, выигравшей чемпионат мира в 2014 году.