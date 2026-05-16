Моуринью станет новым тренером «Реала» после ухода Арбелоа с вероятностью 99,9%

Возвращение Моуринью в мадридский клуб, по данным издания, является лишь вопросом времени. Отмечается, что португальский тренер — единственный кандидат на эту должность.
При отсутствии кардинальных изменений Моуринью сменит Альваро Арбелоа и станет четвертым наставником команды за один год, после Анчелотти, Хаби Алонсо и Арбелоа.
Как утверждается, Моуринью считают единственным специалистом, способным навести порядок в раздевалке «Реала», где, по информации СМИ, сложилась напряженная обстановка.
В среду в интервью телеканалу La Sexta президент клуба Флорентино Перес косвенно поддержал идею возвращения Моуринью. «Он уже тренировал команду и существенно поднял наш уровень», — заявил Перес, отвечая на вопрос о португальском тренере. Перес, как и другие в «Реале», полагает, что предыдущий период работы Моуринью (с 2010 по 2013 год) стал решающим для последующих успехов клуба, включая четыре титула Лиги чемпионов с 2014 по 2018 год.