Моуринью станет новым тренером «Реала» после ухода Арбелоа с вероятностью 99,9%

В среду в интервью телеканалу La Sexta президент клуба Флорентино Перес косвенно поддержал идею возвращения Моуринью. «Он уже тренировал команду и существенно поднял наш уровень», — заявил Перес, отвечая на вопрос о португальском тренере. Перес, как и другие в «Реале», полагает, что предыдущий период работы Моуринью (с 2010 по 2013 год) стал решающим для последующих успехов клуба, включая четыре титула Лиги чемпионов с 2014 по 2018 год.