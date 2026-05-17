«Атланта» и «Орландо» сыграли вничью в матче MLS

Игра, прошедшая в Орландо, закончилась со счётом 1:1.
Автором гола в составе хозяев поля стал Гриффин Дорси, отличившийся на 18-й минуте. У гостей мяч забил Аджани Фортьюн (86-я минута).
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отыграл весь матч, не отметившись результативными действиями.
«Атланта» с 11 очками располагается на 14-й, предпоследней позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Команда потеряла очки во втором матче подряд. «Орландо» с 14 баллами занимает десятое место.