Голевая передача Шапи помогла «Спортингу» обыграть «Остин»

У гостей забитыми мячами отметились Ману Гарсия (79') и Стивен Африфа (82').
У хозяев единственный гол на счету Миккеля Деслера (45+1').
Вингер «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену в перерыве матча и поучаствовал в первом голе своей команды, записав на свой счет голевую передачу. В этом сезоне 26-летний россиянин провел 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Сулейманов перешел в «Канзас-Сити» в феврале 2025 года из греческого «Ариса» за 2,4 млн евро. Он провел за американский клуб 46 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач.
«Спортинг» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В ночь на воскресенье, 24 мая, команда из штата Канзас дома сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллс».
В другом матче игрового дня «Атланта Юнайтед» на выезде сыграла вничью с «Орландо Сити» (1:1). Полузащитник гостей Алексей Миранчук провел весь матч с капитанской повязкой, но не сумел отметиться результативными действиями.