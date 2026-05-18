Владельцы «Ливерпуля» сохранят доверие Слоту

FSG намерена продолжить работу с нидерландским тренером, несмотря на недовольство части болельщиков.

Источник: Reuters

Владельцы «Ливерпуля» из Fenway Sports Group намерены сохранить доверие главному тренеру Арне Слоту. Руководство клуба готово продолжить работу с нидерландским специалистом, несмотря на недовольство части болельщиков, сообщает The Telegraph.

По данным источника, решение FSG станет проверкой для клуба: владельцы рассчитывают, что тренер сможет восстановить доверие болельщиков после неудачного отрезка. При этом вокруг команды усилилось давление из-за результатов в концовке сезона.

The Telegraph отмечает, что часть болельщиков «Ливерпуля» могла болезненно воспринять назначение Хаби Алонсо в «Челси». Испанец рассматривался мерсисайдцами после ухода Юргена Клоппа, однако тогда переход не состоялся. Несмотря на давление фанатов, владельцы клуба намерены продолжить работу с Арне Слотом.

В последнем выездном матче АПЛ «Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» со счетом 2:4. После игры Слот признал, что поражение стало болезненным, и отметил, что команде необходимо побеждать в заключительном туре, если она хочет решить задачу собственными силами.

Тренер также заявил, что понимает отсутствие уверенности у болельщиков, но считает ситуацию поправимой. По словам Слота, летнее трансферное окно, возвращение травмированных игроков и новый старт могут изменить положение команды.

Перед последним туром «Ливерпуль» занимает пятое место в таблице Английской премьер-лиги. В заключительном матче сезона команда Слота сыграет с «Брентфордом».