Жозе Моуринью возглавит мадридский «Реал» после окончания сезона

По информации источника, сделка о переходе 63-летнего португальского специалиста полностью завершена. Контракт с Моуринью будет рассчитан до лета 2028 года, а «Бенфика» получит за его уход шесть миллионов евро.
Моуринью ранее уже возглавлял мадридский «Реал». С 2010 по 2013 год «сливочные» провели вместе с ним 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Таким образом, Моуринью сменит на посту главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа, который возглавил команду в январе этого года после ухода Хаби Алонсо. Примечательно, что Арбелоа и Алонсо ранее выступали в «королевском клубе» под руководством Моуриньо.
В сентябре 2025 года Моуринью возглавил «Бенфику», с которой выиграл бронзовые медали в чемпионате Португалии. Столичный клуб прошел весь сезон без поражений, но при этом 11 раз сыграл вничью.
В общей сложности «орлы» провели под руководством Моуринью 45 матчей, в которых одержали 27 побед при 10 ничьих и 8 поражениях.