«Реал» объявил об уходе шестикратного победителя Лиги чемпионов

34‑летний Карвахаль — воспитанник академии «Реала». Защитник провел в составе мадридского клуба 450 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 65 голевых передач. В составе клуба он стал шестикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и победителем ряда других турниров.