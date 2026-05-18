«Реал» объявил об уходе шестикратного победителя Лиги чемпионов

Дани Карвахаль покинет «Реал» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.
— «Реал» хотел бы выразить свою благодарность и любовь одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола, — говорится в сообщении.
34‑летний Карвахаль — воспитанник академии «Реала». Защитник провел в составе мадридского клуба 450 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 65 голевых передач. В составе клуба он стал шестикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и победителем ряда других турниров.
Всего на счету Карвахаля 27 титулов с «Реалом». В этом сезоне мадридский клуб не смог завоевать никаких трофеев.
За сборную Испании Карвахаль сыграл 52 матча, стал чемпионом Европы 2024 года и победителем Лиги наций.