День в истории: 3 июня 1892 года основан «Ливерпуль»

В 1893/94 году «Ливерпуль» выиграл Второй дивизион Футбольной лиги и вышел в Первый, но закрепиться там смог лишь со второй попытки — в сезоне 1896/97. Свой первый чемпионский титул клуб завоевал в сезоне 1900/01, начав путь к тому величию, которое сделает его одним из самых титулованных клубов в истории футбола.