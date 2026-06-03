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День в истории: 3 июня 1892 года основан «Ливерпуль»

3 июня 1892 года был официально признан Футбольной ассоциацией Англии и считается днем рождения английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Carl Recine/Getty Images

Хотя история команды началась несколько раньше, именно эта дата закрепила статус клуба в качестве официального.

История «Ливерпуля» началась с предпринимателя Джона Холдинга, владельца пивоварни и отеля, который в 1884 году заинтересовался футболом. После разрыва отношений между арендатором стадиона «Энфилд» — клубом «Эвертон» — и владельцем поля, Холдинг решил создать новую команду. Для этого он набрал состав из шотландских профессионалов, а новое название было дано в честь города.

Первый в истории матч команда провела 1 сентября 1892 года против «Ротерхэм Таун» и одержала уверенную победу со счетом 7:1. Малкольм МакУин стал автором дебютного гола в истории клуба. Попытка вступить в Футбольную лигу не удалась, поэтому сезон 1892/93 команда начала в Ланкаширской лиге, где сразу одержала победу.

В 1893/94 году «Ливерпуль» выиграл Второй дивизион Футбольной лиги и вышел в Первый, но закрепиться там смог лишь со второй попытки — в сезоне 1896/97. Свой первый чемпионский титул клуб завоевал в сезоне 1900/01, начав путь к тому величию, которое сделает его одним из самых титулованных клубов в истории футбола.

Сегодня «Ливерпуль» — это символ английского футбола, знаменитый своими победами в Лиге чемпионов и чемпионате страны, а также один из самых узнаваемых спортивных брендов в мире. Клуб может похвастаться двадцатью титулами чемпиона Англии, восемью победами в Кубка Англии и десятью победами в Кубке Лиги, а также шестью победами в Лиге чемпионов.