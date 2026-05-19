Чемпион Казахстана по футболу выставлен на аукцион за $479 тыс

Продавцом «Ордабасы» выступает финансовое управление города Шымкента. Покупатель обязуется сохранить профиль деятельности акционерного общества как спортивного клуба, а также не сокращать штат сотрудников более чем на треть в течение ближайших дести лет. Кроме того, на будущего владельца будет наложен ряд других ограничений, направленных на сохранение стабильности клуба, его социальной роли и долгосрочного развития футбольной структуры в регионе.