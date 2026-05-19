Чемпион Казахстана по футболу выставлен на аукцион за $479 тыс

Казахстанский футбольный клуб «Ордабасы» из города Шымкент выставлен на продажу через аукцион Sauda. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: ФК "Ордабасы"

Стартовая стоимость 100% акций составляет около 224 млн тенге (479 тыс. долларов). Торги состоятся в четверг, 28 мая — до этого дня будут приниматься заявки от всех желающих. Участники аукциона должны внести гарантийный взнос в размере 33,6 млн тенге (71,9 тыс. долларов).

Продавцом «Ордабасы» выступает финансовое управление города Шымкента. Покупатель обязуется сохранить профиль деятельности акционерного общества как спортивного клуба, а также не сокращать штат сотрудников более чем на треть в течение ближайших дести лет. Кроме того, на будущего владельца будет наложен ряд других ограничений, направленных на сохранение стабильности клуба, его социальной роли и долгосрочного развития футбольной структуры в регионе.

Продажа «Ордабасы» связана с тем, что в последние годы власти Казахстана проводят политику по прекращению финансирования профессионального спорта за счет крупных вливаний бюджетных средств и средств госкомпаний. Ранее регионы уже продали несколько футбольных клубов: в частную собственность перешли «Актобе» (790 тыс. долларов), «Атырау» (167 тыс. долларов) и вылетевший в Высшую лигу «Туран» (2,3 тыс. долларов).

«Ордабасы» был основан в 1949 году. Клуб выигрывал чемпионат Казахстана (2023), а также дважды становился обладателем национального кубка (2011, 2022).

На данный момент «Ордабасы» располагается на второй строчке в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги, отставая на три очка от действующего чемпиона — «Кайрата» из Алматы.