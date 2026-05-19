Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

«Арсенал» установил рекорд АПЛ по голам с угловых

Команда Микеля Артеты забила 18-й мяч после углового в текущем сезоне чемпионата Англии.

Источник: Reuters

«Арсенал» обновил рекорд Английской премьер-лиги по количеству голов после угловых за один сезон.

В матче 37-го тура чемпионата Англии лондонский клуб обыграл «Бернли» со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил Кай Хавертц после подачи Букайо Сака со стандарта.

Как сообщает The Athletic, этот гол стал для «Арсенала» 18-м после углового в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Лондонцы улучшили собственный рекорд турнира. Ранее лучшим показателем были 16 голов после угловых — столько забивал сам «Арсенал» в сезоне-2023/24, а также «Вест Бромвич» в сезоне-2016/17 и «Олдхэм» в сезоне-1992/93.

Команда Микеля Артеты продолжает борьбу за чемпионский титул в Англии за тур до завершения сезона.