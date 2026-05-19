«Арсенал» установил рекорд АПЛ по голам с угловых

«Арсенал» обновил рекорд Английской премьер-лиги по количеству голов после угловых за один сезон.
В матче 37-го тура чемпионата Англии лондонский клуб обыграл «Бернли» со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил Кай Хавертц после подачи Букайо Сака со стандарта.
Как сообщает The Athletic, этот гол стал для «Арсенала» 18-м после углового в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Лондонцы улучшили собственный рекорд турнира. Ранее лучшим показателем были 16 голов после угловых — столько забивал сам «Арсенал» в сезоне-2023/24, а также «Вест Бромвич» в сезоне-2016/17 и «Олдхэм» в сезоне-1992/93.
Команда Микеля Артеты продолжает борьбу за чемпионский титул в Англии за тур до завершения сезона.