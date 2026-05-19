«Ливерпуль» показал новую домашнюю форму на сезон-2026/2027

Английский «Ливерпуль» и компания Adidas презентовали новую домашнюю форму команды на сезон-2026/2027.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Ливерпуль»

Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, новый дизайн вдохновлён культовой формой, в которой «красные» выиграли чемпионат Англии в сезоне-1989/1990.

«Новая домашняя форма, объединяющая прошлое и настоящее, отдаёт дань уважения одной из самых ярких эпох в истории клуба, переосмысливая запоминающийся дизайн Adidas для нового поколения. Оригинальная форма, в которой “Ливерпуль” играл с 1989 по 1991 год, считается одной из самых культовых в истории клуба. Она стала синонимом одной из величайших команд “красных”, завоевавших рекордные 18 чемпионских титулов — больше, чем любая другая английская команда того времени. Футболка вдохновлена оригинальным дизайном Adidas, который сразу узнаваем благодаря динамичному геометрическому узору. В нем сочетаются вневременное клубное наследие и современный спортивный дизайн. Темно-красная основа дополнена современным сплошным графическим рисунком, который перекликается с визуальным языком оригинала конца 80-х, но при этом выглядит более четким и современным», — говорится на официальном сайте «Ливерпуля».

После 37-го тура «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 59 очками. Красные на 3 балла отстают от «Астон Виллы», которая находится на четвертой позиции.