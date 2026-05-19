Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.56
П2
1.66
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.75
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

Кин раскритиковал ажиотаж вокруг рекорда Бруну

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что команда слишком зациклилась на индивидуальной статистике Бруну Фернандеша.

Источник: AP 2024

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал поведение команды после того, как Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по количеству голевых передач за сезон.

В матче 37-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» португалец отдал 20-й ассист в сезоне. Ранее такого показателя добивались только Тьерри Анри и Кевин де Брюйне.

«Все только и говорили о его голевых передачах. Вся игра будто проходила ради этого. Это меня взбесило. Это цирк», — сказал Кин в эфире The Overlap.

Кин также остался недоволен словами самого Фернандеша после матча.

«Он сказал, что несколько раз мог пробить сам, но отдавал передачи. Как футболист может выходить на матч, думая об индивидуальной статистике?» — добавил бывший капитан «Юнайтед».

Гари Невилл в ответ отметил, что Фернандеш хочет выигрывать трофеи с клубом и именно поэтому остался в команде прошлым летом.

«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:2. Бруну Фернандеш стал первым игроком клуба, достигшим отметки в 20 ассистов за сезон АПЛ.

Манчестер Юнайтед
3:2
Первый тайм: 1:0
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 37
17.05.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Витор Перейра
Голы
Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
5′
Матеус Кунья
55′
Брайан Мбемо
(Бруну Фернандеш)
76′
Ноттингем Форест
Морату
(Эллиот Андерсон)
53′
Морган Гиббс-Уайт
(Эллиот Андерсон)
78′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
90+3′
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
10
Матеус Кунья
80′
13
Патрик Доргу
19
Брайан Мбемо
80′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
78′
81′
7
Мэйсон Маунт
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
3
Неко Уильямс
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
4
Морату
8
Эллиот Андерсон
90+4′
25
Лука Нец
84′
23
Жаир Кунья
21
Омари Хатчинсон
70′
6
Ибраим Сангаре
16
Николас Домингес
70′
9
Тайво Авонийи
19
Игор Жезус
84′
24
Джеймс Макэйти
11
Крис Вуд
70′
29
Дилан Баква
Статистика
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
29
11
Удары в створ
8
4
Угловые
7
6
Фолы
11
5
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
