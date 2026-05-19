Кин раскритиковал ажиотаж вокруг рекорда Бруну

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал поведение команды после того, как Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по количеству голевых передач за сезон.
В матче 37-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» португалец отдал 20-й ассист в сезоне. Ранее такого показателя добивались только Тьерри Анри и Кевин де Брюйне.
«Все только и говорили о его голевых передачах. Вся игра будто проходила ради этого. Это меня взбесило. Это цирк», — сказал Кин в эфире The Overlap.
Кин также остался недоволен словами самого Фернандеша после матча.
«Он сказал, что несколько раз мог пробить сам, но отдавал передачи. Как футболист может выходить на матч, думая об индивидуальной статистике?» — добавил бывший капитан «Юнайтед».
Гари Невилл в ответ отметил, что Фернандеш хочет выигрывать трофеи с клубом и именно поэтому остался в команде прошлым летом.
«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:2. Бруну Фернандеш стал первым игроком клуба, достигшим отметки в 20 ассистов за сезон АПЛ.
