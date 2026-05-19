Виейра раскритиковал слова Салаха о «Ливерпуле»

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра раскритиковал высказывание нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха о нынешней игре команды.
Ранее египтянин, который покинет клуб по окончании сезона, заявил, что хочет снова видеть «Ливерпуль» «атакующей командой в стиле хэви-метал, которую боятся соперники».
«Я был разочарован словами Салаха. Не думаю, что это поможет ему, клубу или тренеру. Это удар ниже пояса», — сказал Виейра в эфире Sky Sports.
По мнению француза, Салах тяжело переживает потерю места в стартовом составе.
«Игроку такого уровня трудно принять, почему ты не попадаешь в состав. Думаю, “Ливерпуль” должен был отпустить его еще в прошлом году», — добавил Виейра.
Также бывший капитан «Арсенала» отметил, что Салах должен завершить выступления за клуб так, чтобы болельщики помнили его вклад в успехи команды.
Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов и другие трофеи.