Виейра раскритиковал слова Салаха о «Ливерпуле»

Бывший капитан «Арсенала» считает, что египтянин не должен был публично высказываться о стиле игры команды.

Источник: AP 2024

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра раскритиковал высказывание нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха о нынешней игре команды.

Ранее египтянин, который покинет клуб по окончании сезона, заявил, что хочет снова видеть «Ливерпуль» «атакующей командой в стиле хэви-метал, которую боятся соперники».

«Я был разочарован словами Салаха. Не думаю, что это поможет ему, клубу или тренеру. Это удар ниже пояса», — сказал Виейра в эфире Sky Sports.

По мнению француза, Салах тяжело переживает потерю места в стартовом составе.

«Игроку такого уровня трудно принять, почему ты не попадаешь в состав. Думаю, “Ливерпуль” должен был отпустить его еще в прошлом году», — добавил Виейра.

Также бывший капитан «Арсенала» отметил, что Салах должен завершить выступления за клуб так, чтобы болельщики помнили его вклад в успехи команды.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов и другие трофеи.