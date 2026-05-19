«Бенфика» рассматривает Аморима и Силву на замену Моуринью

«Бенфика» определилась с кандидатами на пост главного тренера на случай ухода Жозе Моуринью. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, португальский клуб рассматривает кандидатуры Рубена Аморима и Марку Силвы.
Ранее сообщалось, что 63-летний Моуринью близок к назначению на пост главного тренера мадридского «Реала».
Последним местом работы Аморима был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с ноября 2024 года по январь 2026-го.
Марку Силва работает главным тренером «Фулхэма» с 2021 года. Ранее португалец также возглавлял «Эвертон», «Уотфорд» и «Спортинг».