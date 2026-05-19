Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.50
П2
1.66
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.53
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.53
X
3.92
П2
1.70
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

Виейра включил Райса и Сака в состав «непобедимого» «Арсенала»

Бывший капитан лондонского клуба выбрал пятерых игроков нынешнего «Арсенала» в объединенную команду с «непобедимыми» сезона-2003/04.

Источник: Reuters

Бывший капитан «Арсенала» Патрик Виейра составил объединенный состав из игроков нынешней команды и легендарных «непобедимых» сезона-2003/04.

В интервью Goal француз включил в команду пятерых футболистов нынешнего состава «канониров» — Давида Райю, Юррьена Тимбера, Габриэла Магальяэса, Букайо Сака и Деклана Райса.

«Райя — в ворота вместо Леманна. Тимбер — справа в защите. В центре оставлю Кэмпбелла, а Туре заменю на Габриэла. Сака может играть справа вместо Люнгберга. Райс — вместо Жилберту Силвы», — сказал Виейра.

В атаке француз оставил без изменений связку Тьерри Анри и Денниса Бергкампа, а на левом фланге полузащиты — Робера Пиреса.

Также Виейра выбрал Арсена Венгера главным тренером объединенной команды, отметив вклад специалиста в развитие клуба и успешную трансферную работу.

«Арсенал» сезона-2003/04 стал первой и пока единственной командой в истории АПЛ, прошедшей весь чемпионат без поражений.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 37
18.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Майк Джексон
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
37′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
72′
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
90′
36
Мартин Субименди
10
Эберечи Эзе
73′
49
Майлс Льюис-Скелли
29
Кай Хаверц
67′
73′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
90′
11
Габриел Мартинелли
Бернли
13
Макс Вайс
2
Кайл Уокер
23
Лукас Пирес
90+4′
11
Джейдон Энтони
19
Зиан Флемминг
90+1′
6
Аксель Туанзебе
17
Лум Чауна
82′
12
Башир Хамфрис
28
Ханнибал Межбри
28′
70′
25
Зеки Амдуни
5
Максим Эстев
82′
7
Якоб Брун Ларсен
16
Флорентину
78′
20
Джеймс Уорд-Проуз
8
Лесли Угочукву
71′
29
Джош Лоран
Статистика
Арсенал
Бернли
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Угловые
3
3
Фолы
7
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти