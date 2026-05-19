Виейра включил Райса и Сака в состав «непобедимого» «Арсенала»

Бывший капитан «Арсенала» Патрик Виейра составил объединенный состав из игроков нынешней команды и легендарных «непобедимых» сезона-2003/04.
В интервью Goal француз включил в команду пятерых футболистов нынешнего состава «канониров» — Давида Райю, Юррьена Тимбера, Габриэла Магальяэса, Букайо Сака и Деклана Райса.
«Райя — в ворота вместо Леманна. Тимбер — справа в защите. В центре оставлю Кэмпбелла, а Туре заменю на Габриэла. Сака может играть справа вместо Люнгберга. Райс — вместо Жилберту Силвы», — сказал Виейра.
В атаке француз оставил без изменений связку Тьерри Анри и Денниса Бергкампа, а на левом фланге полузащиты — Робера Пиреса.
Также Виейра выбрал Арсена Венгера главным тренером объединенной команды, отметив вклад специалиста в развитие клуба и успешную трансферную работу.
«Арсенал» сезона-2003/04 стал первой и пока единственной командой в истории АПЛ, прошедшей весь чемпионат без поражений.
