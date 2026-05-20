Источник: Киву подпишет новый долгосрочный контракт с «Интером»

По информации источника, 45-летний специалист подпишет с клубом новый контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Отмечается, что о сделке будет объявлено до конца мая.
Румынский специалист возглавил «Интер» перед стартом текущего сезона и в первый же год привел клуб к победе в чемпионате Италии и Кубке страны.
«Интер» стал первым итальянским клубом за восемь лет, оформившим золотой дубль. До этого завоевать два трофея за один сезон не удавалось ни одному клубу с сезона-2017/18 — тогда «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок страны.
Миланцы выиграли чемпионат и Кубок Италии в один год впервые с сезона-2009/10.
«Интер» в 10-й раз завоевал Кубок Италии. По этому показателю команда уступает только туринскому «Ювентусу», на счету которого 15 трофеев.
Кристиан Киву — бывший футболист «Интера». В качестве тренера он прошел все молодежные команды клуба. Первым опытом работы на взрослом уровне для Киву стал период в «Парме» с февраля по июнь 2025 года. Он помог команде избежать вылета из Серии А.