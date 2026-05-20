Источник: Киву подпишет новый долгосрочный контракт с «Интером»

«Интер» стал первым итальянским клубом за восемь лет, оформившим золотой дубль. До этого завоевать два трофея за один сезон не удавалось ни одному клубу с сезона-2017/18 — тогда «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок страны.