Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.86
П2
1.72
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Источник: Киву подпишет новый долгосрочный контракт с «Интером»

Миланский «Интер» продлит контракт с главным тренером команды Кристианом Киву. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 45-летний специалист подпишет с клубом новый контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Отмечается, что о сделке будет объявлено до конца мая.

Румынский специалист возглавил «Интер» перед стартом текущего сезона и в первый же год привел клуб к победе в чемпионате Италии и Кубке страны.

«Интер» стал первым итальянским клубом за восемь лет, оформившим золотой дубль. До этого завоевать два трофея за один сезон не удавалось ни одному клубу с сезона-2017/18 — тогда «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок страны.

Миланцы выиграли чемпионат и Кубок Италии в один год впервые с сезона-2009/10.

«Интер» в 10-й раз завоевал Кубок Италии. По этому показателю команда уступает только туринскому «Ювентусу», на счету которого 15 трофеев.

Кристиан Киву — бывший футболист «Интера». В качестве тренера он прошел все молодежные команды клуба. Первым опытом работы на взрослом уровне для Киву стал период в «Парме» с февраля по июнь 2025 года. Он помог команде избежать вылета из Серии А.