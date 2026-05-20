Руни назвал гонку за титул АПЛ открытой после новостей о Гвардиоле

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о возможном уходе Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» после завершения сезона.
По информации британских СМИ, испанский тренер может покинуть клуб после заключительного матча чемпионата Англии, несмотря на действующий контракт еще на один сезон. Одним из возможных преемников называется Энцо Мареска.
В интервью Metro Руни заявил, что «Манчестер Сити» будет сложно сохранить прежний уровень после ухода Гвардиолы.
«Нет никаких шансов, что они будут настолько же успешны. Мы видели, как сложно было заменить сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера», — сказал Руни.
По мнению англичанина, проблема будет не только в поиске нового тренера, но и в потере влияния, которое Гвардиола имел при работе с игроками и на трансферном рынке.
«Думаю, это откроет борьбу. Следующий сезон Премьер-лиги будет очень интересным. У “Сити” будет новый тренер, у “Челси” — новый тренер, у “Манчестер Юнайтед” и, возможно, у “Ливерпуля” тоже. Чемпионская гонка будет полностью открытой», — добавил Руни.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время клуб выиграл шесть титулов АПЛ и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.