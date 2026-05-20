«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию

Игра прошла на домашнем поле клуба из Шанхая.
На седьмой минуте полузащитник Сюй Хаоян вывел «Шанхай Шэньхуа» вперед. На 37-й минуте бразильский нападающий Рафаэл Ратан удвоил преимущество хозяев поля. На 44-й минуте бразилец Густаво Сауэрбекк отыграл один мяч. На 74-й минуте венесуэльский форвард «Ухань Фри Таунс» Джондер Кадис помог своей команде избежать поражения.
«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не побеждает в чемпионате на протяжении пяти матчей. Команда с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.
В следующем туре 24 мая подопечные Слуцкого примут «Шэньчжэнь Пэн Сити».