«Спасибо за все, легенда». «Арис» объявил об уходе Кокорина

Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона, сообщила пресс‑служба кипрского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: arisfc.com

Кокорин уходит из «Ариса» на правах свободного агента. Матч чемпионата Кипра против АЕКа станет для российского футболиста последним в команде.

— Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей — особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков — на стадионе и в разных уголках Европы. Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95‑летней истории, — говорится в Telegram‑канале «Ариса».

Кокорину 35 лет, он выступал за «Арис» с 2022 года. В составе команды россиянин стал чемпионом Кипра, в сезоне‑2022/23 был признан лучшим игроком чемпионата. В текущем сезоне Кокорин сыграл в 22 матчах, в которых не отметился результативными действиями.