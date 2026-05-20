СМИ: Моуринью попросит «Реал» подписать игрока «Спортинга»

Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с июля 2010-го по июнь 2013-го. После ухода из мадридского клуба португалец работал в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», «Роме», «Фенербахче» и «Бенфике». В сезоне-2025/2026 у его команды 23 победы, 11 ничьих и ни одного поражения в чемпионате Португалии.