СМИ: Моуринью попросит «Реал» подписать игрока «Спортинга»

Как сообщает COPE, кандидат на пост главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью попросит руководство команды подписать полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мортена Юльманна.
Приобретение игрока является одним из условий прихода Моуринью в клуб. Сообщается, что лиссабонский клуб запросит за своего полузащитника около 50 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение 26-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2028 года.
В прошедшем сезоне Юльманн провел за клуб 42 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.
Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с июля 2010-го по июнь 2013-го. После ухода из мадридского клуба португалец работал в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», «Роме», «Фенербахче» и «Бенфике». В сезоне-2025/2026 у его команды 23 победы, 11 ничьих и ни одного поражения в чемпионате Португалии.