СМИ: Моуринью попросит «Реал» подписать игрока «Спортинга»

По данным Фабрицио Романо, Жозе Моуринью подписал контракт с «Реалом» до 2029 года. Официального обвинения о назначении португальца пока не было.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает COPE, кандидат на пост главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью попросит руководство команды подписать полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мортена Юльманна.

Приобретение игрока является одним из условий прихода Моуринью в клуб. Сообщается, что лиссабонский клуб запросит за своего полузащитника около 50 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение 26-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2028 года.

В прошедшем сезоне Юльманн провел за клуб 42 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.

Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с июля 2010-го по июнь 2013-го. После ухода из мадридского клуба португалец работал в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», «Роме», «Фенербахче» и «Бенфике». В сезоне-2025/2026 у его команды 23 победы, 11 ничьих и ни одного поражения в чемпионате Португалии.