Президент «Баварии» высказался о будущем Олисе

«Мы абсолютно точно хотим сохранить его. У него контракт до 2029 года. Здесь у него есть возможность каждый сезон выигрывать все титулы вместе с нами. Я не вижу причин, по которым он должен искать что-то другое», — приводит слова Хайнера Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.
В минувшем сезоне Олисе был признан лучшим игроком Бундеслиги. Французский футболист провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 15 мячей и отдал 19 результативных передач.
По итогам сезона Олисе стал лучшим ассистентом Бундеслиги. В «Баварию» полузащитник перешел летом 2025 года.