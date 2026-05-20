«Шанхай» Слуцкого не выигрывает пять матчей подряд

В матче 13-го тура китайской Суперлиги команда сыграла вничью с «Ухань Фри Таунс» со счетом 2:2. Соперник занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
До этого «Шанхай Шэньхуа» уступил «Чэнду» (2:3), «Шаньдун Тайшань» (1:4) и «Юньнань Юйкунь» (0:1), а также сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2). Перед этой серией команда одержала пять побед подряд.
После 13 туров клуб набрал 12 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата Китая. Отставание от лидирующего «Чэнду» составляет 22 очка.
При этом «Шанхай Шэньхуа» начинал сезон с десятиочковым штрафом, который был наложен в рамках антикоррупционной кампании в китайском футболе.