Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.81
X
4.00
П2
1.66
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.63
П2
2.51
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

«Шанхай» Слуцкого не выигрывает пять матчей подряд

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого продлил серию без побед в чемпионате Китая до пяти матчей.

Источник: Fred Lee/Getty Images

В матче 13-го тура китайской Суперлиги команда сыграла вничью с «Ухань Фри Таунс» со счетом 2:2. Соперник занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

До этого «Шанхай Шэньхуа» уступил «Чэнду» (2:3), «Шаньдун Тайшань» (1:4) и «Юньнань Юйкунь» (0:1), а также сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2). Перед этой серией команда одержала пять побед подряд.

После 13 туров клуб набрал 12 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата Китая. Отставание от лидирующего «Чэнду» составляет 22 очка.

При этом «Шанхай Шэньхуа» начинал сезон с десятиочковым штрафом, который был наложен в рамках антикоррупционной кампании в китайском футболе.