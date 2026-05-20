«Халл Сити» хочет добиться отмены матча с «Мидлсбро» за выход в АПЛ

Владелец «Халл Сити» Акун Иликали сообщил, что клуб изучает юридическую возможность отменить финал плей-офф Чемпионшипа против «Мидлсбро».
Изначально «тигры» готовились к решающему матчу за выход в английскую Премьер-лигу (АПЛ) с «Саутгемптоном». Однако «святых» уличили в шпионаже за тренировками «Мидлсбро» перед первым полуфиналом. Из-за дисквалификации «Саутгемптона» в финале плей-офф Чемпионшипа с «Халл Сити» теперь должен сыграть «Мидлсбро».
При этом право «Саутгемптона» на участие в финале могут восстановить — клуб подал апелляцию.
«Наши юристы считают, что мы должны выйти в Премьер-лигу, они изучают этот вопрос сейчас. Пока мы не можем сказать что-то конкретное. Это немного запутанная ситуация. Мы готовились к “Саутгемптону” 10 дней. Планы, анализ и работа были сосредоточены на них. Теперь, за несколько дней до финала, соперник изменен. В четверг у нас последняя предыгровая тренировка. У нас одна тренировка, чтобы подготовиться к сопернику», — цитирует Иликали Daily Mail.
Матч между «Халл Сити» и «Мидлсбро» запланирован на субботу, 23 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.