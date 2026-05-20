Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.98
X
4.05
П2
1.62
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.63
П2
2.51
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.77
П2
2.22
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Артета может войти в число самых дорогих тренеров мира

Лондонский клуб намерен вознаградить испанского тренера за первое чемпионство команды в АПЛ за 22 года.

Источник: Reuters

«Арсенал» планирует предложить главному тренеру Микелю Артете новый контракт с существенным повышением зарплаты. Лондонский клуб хочет вознаградить специалиста после победы в Английской премьер-лиге, сообщает The Guardian.

Действующее соглашение Артеты рассчитано еще на один сезон. Переговоры о продлении контракта были отложены на время борьбы «Арсенала» с «Манчестер Сити» за чемпионство, но в клубе рассчитывали сохранить тренера даже в случае сезона без трофеев.

По данным источника, сейчас зарплата Артеты составляет около 10 млн фунтов в год. Новый контракт должен отразить его достижения и может вывести испанца в число самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Артета стал вторым самым молодым тренером, выигравшим АПЛ, после Жозе Моуринью в 2005 году. Он также стал первым тренером «Арсенала» после Арсена Венгера, приведшим клуб к чемпионскому титулу.

Переговоры с Артетой возобновятся после финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Решающая встреча турнира пройдет в Будапеште.

Guardian также пишет, что «Арсенал» готовится усилить состав летом. Среди трансферных целей называются нападающий «Борнмута» Эли Джуниор Крупи и форвард «Атлетико» Хулиан Альварес. Приоритетом для Артеты остается усиление атаки.