Артета может войти в число самых дорогих тренеров мира

«Арсенал» планирует предложить главному тренеру Микелю Артете новый контракт с существенным повышением зарплаты. Лондонский клуб хочет вознаградить специалиста после победы в Английской премьер-лиге, сообщает The Guardian.
Действующее соглашение Артеты рассчитано еще на один сезон. Переговоры о продлении контракта были отложены на время борьбы «Арсенала» с «Манчестер Сити» за чемпионство, но в клубе рассчитывали сохранить тренера даже в случае сезона без трофеев.
По данным источника, сейчас зарплата Артеты составляет около 10 млн фунтов в год. Новый контракт должен отразить его достижения и может вывести испанца в число самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Артета стал вторым самым молодым тренером, выигравшим АПЛ, после Жозе Моуринью в 2005 году. Он также стал первым тренером «Арсенала» после Арсена Венгера, приведшим клуб к чемпионскому титулу.
Переговоры с Артетой возобновятся после финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Решающая встреча турнира пройдет в Будапеште.
Guardian также пишет, что «Арсенал» готовится усилить состав летом. Среди трансферных целей называются нападающий «Борнмута» Эли Джуниор Крупи и форвард «Атлетико» Хулиан Альварес. Приоритетом для Артеты остается усиление атаки.