Карвахаль пригласил всю команду «Реала» на прощальный ужин, но не позвал Арбелоа

Капитан «Реала» Даниэль Карвахаль, который покинет клуб после завершения сезона, 20 мая устроил прощальный ужин.
Защитник позвал на мероприятие всех игроков команды и часть сотрудников клуба. По данным журналиста The Athletic Марио Кортеганы, в списке приглашенных не было главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа.
В воскресенье «Реал» на официальном сайте объявил об уходе капитана и защитника команды по истечении срока его контракта.
— Я ухожу с переполненным сердцем и вечной гордостью, зная, что отдал все этому клубу, — написал испанец в социальной сети.
34‑летний Карвахаль — воспитанник академии «Реала». Защитник провел в составе мадридского клуба 450 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 65 голевых передач. В составе клуба он стал шестикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и победителем ряда других турниров.