Канчельскис усомнился в гегемонии «Арсенала»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на чемпионство «Арсенала» в Английской премьер-лиге. Он усомнился, что после первого титула за 22 года лондонский клуб можно считать будущим гегемоном английского футбола, сообщает «Сила Спорта».
«Ну уйдет Пеп, но о какой гегемонии “Арсенала” можно говорить? Они стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония? Им еще до гегемонии… В Англии есть “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуль” — все. Которые по всем показателям являются передовыми командами. А “Арсеналу” и “Манчестер Сити” очень далеко до этих двух команд», — сказал Канчельскис.
Экс-футболист также выразил сомнение, что «Арсенал» сможет закрепить успех в следующем сезоне. По его словам, многое будет зависеть от того, сумеют ли «канониры» конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
«В следующем сезоне посмотрим, смогут ли “канониры” навязать борьбу “Ливерпулю” и “Манчестер Юнайтед”, который приходит в себя. Я думаю, вряд ли», — добавил Канчельскис.
«Арсенал» стал чемпионом Англии в сезоне-2025/26. Для команды Микеля Артеты это первый титул в АПЛ с сезона-2003/04.
В последний раз до этого лондонцы выигрывали чемпионат при Арсене Венгере. Тогда «Арсенал» прошел сезон без поражений, одержав 26 побед и 12 раз сыграв вничью.