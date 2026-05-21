«Реал Сосьедад» хочет продать Захаряна за 14 млн евро

В составе «Реал Сосьедад» 22-летний Захарян провел 65 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. В минувшем сезоне футболист сыграл в 21 матче, забив один гол. Его контракт действует до лета 2029 года.