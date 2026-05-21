«Реал Сосьедад» хочет продать Захаряна за 14 млн евро

По информации источника, клуб также рассматривает вариант аренды с обязательным выкупом за такую же сумму. Именно столько «Реал Сосьедад» потратил на покупку российского футболиста из московского «Динамо» в 2023 году.
Если предложений, которые устроят клуб не поступит, Захарян продолжит выступление за «Реал Сосьедад».
В составе «Реал Сосьедад» 22-летний Захарян провел 65 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. В минувшем сезоне футболист сыграл в 21 матче, забив один гол. Его контракт действует до лета 2029 года.
«Реал Сосьедад» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Испании.