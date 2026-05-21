Трансферная стоимость Чалова снизилась на миллион евро

Ранее футболист выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды становился серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2022-м он на правах аренды играл за «Базель». Федор Чалов перешел в «Кайсериспор» из ПАОКа, за который играл с лета 2024 года.