Трансферная стоимость Чалова снизилась на миллион евро

Трансферная стоимость нападающего «Кайсериспора» россиянина Федора Чалова снизилась на 1 миллион евро, сообщается на сайте Transfermarkt после обновления цен в чемпионате Турции по футболу.
В феврале форвард перешел в турецкую команду из греческого ПАОКа на правах аренды до конца сезона. Его стоимость упала с 5 до 4 миллионов евро. При этом Чалов остается самым дорогостоящим российским игроком в турецкой Суперлиге.
Стоимость российского нападающего «Кайсериспора» Германа Онугхи составляет 1,8 миллиона евро. Полузащитник команды Денис Макаров подешевел на 300 тысяч и теперь стоит 1,2 млн евро. По итогам чемпионата Турции «Кайсериспор» покинул высший дивизион. Стоимость защитника «Антальяспора» Георгия Джикии упала с 1,5 миллиона евро до 1 миллиона.
Ранее футболист выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды становился серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2022-м он на правах аренды играл за «Базель». Федор Чалов перешел в «Кайсериспор» из ПАОКа, за который играл с лета 2024 года.