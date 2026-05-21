Стало известно, кто может сменить Слота в «Ливерпуле»

Испанский специалист Андони Ираола может сменить нидерландца Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля», сообщает Indykaila News в соцсети X.
По информации источника, 43-летний тренер якобы поручил своим представителям добиться его назначения в английский клуб. Также утверждается, что Слот может быть отправлен в отставку в ближайшие сутки.
Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года после ухода Юргена Клоппа. Под его руководством «красные» стали чемпионами Английской премьер-лиги в сезоне-2024/25. За тур до завершения текущего чемпионата команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 59 очков.
Ираола тренирует «Борнмут» с июня 2023 года. За тур до конца нынешнего сезона команда идет шестой в таблице и уже гарантировала себе участие в еврокубках. В качестве игрока испанец большую часть карьеры провел в «Атлетике» из Бильбао, а также выступал за «Нью-Йорк Сити».