Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.58
П2
2.69
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.75
П2
2.25
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.43
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.36
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2

Агент Кокорина ответил на вопрос о будущем футболиста

После окончания контракта летом 2026 года россиянин покинет «Арис».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

Агент нападающего Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал о планах футболиста после ухода из «Ариса». По его словам, форвард рассмотрит варианты продолжения карьеры только в том случае, если получит предложение от амбициозного клуба с серьезными задачами.

«Саше нужно определиться с проектом, который его по-футбольному заинтересует. Если такое предложение появится и оно удовлетворит Сашу — нужна команда с задачами и целями, — то мы его рассмотрим. Если нет, будем думать о дальнейшем пути», — заявил Бердышев «СЭ».

Агент отметил, что интерес к игроку сохраняется, однако имеющиеся варианты пока не устраивают футболиста.

«Сейчас у нас есть предложения от команд, но они неинтересны. Было одно предложение из-за границы, из теплых стран, и два — из России», — добавил он.

Кокорин покинет кипрский «Арис» летом 2026 года после завершения срока действия контракта. Нападающий выступает за клуб с августа 2022 года. За это время он провел 114 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 17 результативных передач.