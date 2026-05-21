Агент Кокорина ответил на вопрос о будущем футболиста

Агент нападающего Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал о планах футболиста после ухода из «Ариса». По его словам, форвард рассмотрит варианты продолжения карьеры только в том случае, если получит предложение от амбициозного клуба с серьезными задачами.
«Саше нужно определиться с проектом, который его по-футбольному заинтересует. Если такое предложение появится и оно удовлетворит Сашу — нужна команда с задачами и целями, — то мы его рассмотрим. Если нет, будем думать о дальнейшем пути», — заявил Бердышев «СЭ».
Агент отметил, что интерес к игроку сохраняется, однако имеющиеся варианты пока не устраивают футболиста.
«Сейчас у нас есть предложения от команд, но они неинтересны. Было одно предложение из-за границы, из теплых стран, и два — из России», — добавил он.
Кокорин покинет кипрский «Арис» летом 2026 года после завершения срока действия контракта. Нападающий выступает за клуб с августа 2022 года. За это время он провел 114 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 17 результативных передач.