Спаллетти готов подать в отставку, если «Ювентус» не выйдет в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти рискует потерять должность, если команда не пробьется в Лигу чемпионов. Такую информацию распространила газета La Stampa.
Спаллетти встал у руля туринского клуба 30 октября 2025 года, а всего несколько недель назад продлил соглашение до июня 2028 года. Однако, как пишет источник, отношения между наставником и спортивным директором Дамьеном Комолли заметно накалились. «Юве» был в шаге от того, чтобы закрепиться в первой четверке, но поражение от «Фиорентины» (0:2) отбросило команду на шестую строчку.
В заключительном туре туринцам необходимо обыграть «Торино» в дерби и надеяться на потерю очков со стороны «Ромы», «Милана» и «Комо», чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов. Согласно данным La Stampa, Спаллетти готов написать заявление об уходе, если не сумеет выполнить главную задачу сезона. Не исключено, что «Ювентус» отклонит прошение тренера и уговорит его остаться.
Лучано Спаллетти
Паоло Ваноли
Чер Ндур
(Манор Соломон)
34′
Роландо Мандрагора
83′
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
22
Уэстон Маккенни
9
Душан Влахович
3
Бремер
45′
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
69′
19
Кефрен Тюрам
7
Франсишку Консейсау
69′
11
Эдон Жегрова
10
Кенан Йылдыз
90′
21
Фабио Миретти
6
Ллойд Келли
81′
4
Федерико Гатти
8
Тен Копмейнерс
46′
13
Жереми Бога
43
Давид де Хеа
2
Додо
27
Чер Ндур
91
Роберто Пикколи
19
Манор Соломон
5
Марин Понграчич
22′
21
Робин Гозенс
74′
62
Луис Бальбо
4
Марко Брешанини
64′
15
Пьетро Комуццо
44
Николо Фаджоли
64′
8
Роландо Мандрагора
65
Фабиано Паризи
32′
17
Джек Харрисон
85′
6
Лука Раньери
64′
10
Альберт Гудмундссон
90+1′
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
