Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.76
П2
2.23
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.34
П2
3.50
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.83
П2
4.81

Спаллетти готов подать в отставку, если «Ювентус» не выйдет в Лигу чемпионов

Поражение от «Фиорентины» отбросило команду на шестую строчку.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти рискует потерять должность, если команда не пробьется в Лигу чемпионов. Такую информацию распространила газета La Stampa.

Спаллетти встал у руля туринского клуба 30 октября 2025 года, а всего несколько недель назад продлил соглашение до июня 2028 года. Однако, как пишет источник, отношения между наставником и спортивным директором Дамьеном Комолли заметно накалились. «Юве» был в шаге от того, чтобы закрепиться в первой четверке, но поражение от «Фиорентины» (0:2) отбросило команду на шестую строчку.

В заключительном туре туринцам необходимо обыграть «Торино» в дерби и надеяться на потерю очков со стороны «Ромы», «Милана» и «Комо», чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов. Согласно данным La Stampa, Спаллетти готов написать заявление об уходе, если не сумеет выполнить главную задачу сезона. Не исключено, что «Ювентус» отклонит прошение тренера и уговорит его остаться.

Ювентус
0:2
Первый тайм: 0:1
Фиорентина
Футбол, Италия, 37-й тур
17.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Алльянц, 41676 зрителей
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Паоло Ваноли
Голы
Фиорентина
Чер Ндур
(Манор Соломон)
34′
Роландо Мандрагора
83′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
22
Уэстон Маккенни
9
Душан Влахович
3
Бремер
45′
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
69′
19
Кефрен Тюрам
7
Франсишку Консейсау
69′
11
Эдон Жегрова
10
Кенан Йылдыз
90′
21
Фабио Миретти
6
Ллойд Келли
81′
4
Федерико Гатти
8
Тен Копмейнерс
46′
13
Жереми Бога
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
27
Чер Ндур
91
Роберто Пикколи
19
Манор Соломон
5
Марин Понграчич
22′
21
Робин Гозенс
74′
62
Луис Бальбо
4
Марко Брешанини
64′
15
Пьетро Комуццо
44
Николо Фаджоли
64′
8
Роландо Мандрагора
65
Фабиано Паризи
32′
17
Джек Харрисон
85′
6
Лука Раньери
64′
10
Альберт Гудмундссон
90+1′
Статистика
Ювентус
Фиорентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
26
10
Удары в створ
9
4
Угловые
6
2
Фолы
15
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти