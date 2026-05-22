Фанаты «Ниццы» устроили потасовку перед финалом Кубка Франции

По данным France Info, болельщики футбольного клуба «Ницца», прибывшие на матч, вели себя агрессивно — по пути по городу они явно искали стычек с прохожими. Ситуация обострилась на набережной Вальми, где вспыхнула массовая драка. Инцидент произошел ближе к полуночи: конфликт начался в одном из баров столицы, а затем распространился на городские улицы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.