Фанаты «Ниццы» устроили потасовку перед финалом Кубка Франции

По данным France Info, болельщики футбольного клуба «Ницца», прибывшие на матч, вели себя агрессивно — по пути по городу они явно искали стычек с прохожими. Ситуация обострилась на набережной Вальми, где вспыхнула массовая драка. Инцидент произошел ближе к полуночи: конфликт начался в одном из баров столицы, а затем распространился на городские улицы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.
Последствия потасовки оказались серьезными: задержаны и помещены под стражу 65 человек. Полиция изъяла у нападавших холодное оружие, маски‑балаклавы и боксерские бинты. В результате столкновений пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Финальный матч Кубка Франции между «Ниццей» и «Лансом» состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Игра запланирована на пятницу, 22 мая, начало — в 22:00 по московскому времени.