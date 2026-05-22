Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.72
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
6.04
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.35
П2
3.55
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.82
П2
4.80

Отец принес новость о чемпионстве «Арсенала» на могилу сына

Болельщик лондонского «Арсенала» Винсент Нембхард пришел на могилу своего сына, чтобы рассказать ему о долгожданном чемпионстве.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На этой неделе «канониры» в 14-й раз в своей истории стали чемпионами Англии, завоевав первый титул с 2004 года. До этого «Арсенал» три раза подряд финишировал вторым.

На следующий день после исторической победы «Арсенала» Винсент пришел на могилу своего сына Такайо, который был преданным фанатом «канониров», чтобы разделить с ним момент радости, который он так и не успел увидеть.

«Да, Кайо. “Арсенал” наконец выиграл АПЛ. Мы ждали этого 22 года. Вчера мы наконец сделали это, вчера мы стали чемпионами. Жаль, что тебя больше нет с нами, мы очень хотели разделить этот момент с тобой. Мы так долго ждали, чтобы взять этот титул, и наконец сделали это.

Я принес тебе флаг “канониров”. Смотри на него и знай, мы вчера сделали это — мы обошли “Манчестер Сити” и забрали чемпионский титул. Отпразднуй это со своими друзьями-фанатами там, где ты сейчас. Еще один титул АПЛ в копилку. А теперь мы идем за Лигой чемпионов и мы снова придем, чтобы отпраздновать это с тобой», — сказал отец на могиле своего сына.

Такайо Нембхард и его семья жили в Бристоле, который находится в двух часах езды от Лондона. В августе 2022 года он вместе с друзьями и сестрой приехал на карнавал в Лондоне, где получил смертельное ножевое ранение. Дело вызвало широкий общественный резонанс в Великобритании, а расследование обстоятельств убийства продолжается до сих пор. На данный момент обвинения в убийстве никому не предъявлены. Такайо был 21 год.

В субботу, 30 мая, «Арсенал» сыграет в финале Лиги чемпионов против действующего обладателя трофея — «Пари Сен-Жермен». Для «канониров» это шанс впервые в своей истории завоевать главный европейский клубный трофей. Единственный раз они играли в финале турнира в 2006 году, где уступили «Барселоне» (1:2).

Финал Лиги чемпионов пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 37
18.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Майк Джексон
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
37′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
72′
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
90′
36
Мартин Субименди
10
Эберечи Эзе
73′
49
Майлс Льюис-Скелли
29
Кай Хаверц
67′
73′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
90′
11
Габриел Мартинелли
Бернли
13
Макс Вайс
2
Кайл Уокер
23
Лукас Пирес
90+4′
11
Джейдон Энтони
19
Зиан Флемминг
90+1′
6
Аксель Туанзебе
17
Лум Чауна
82′
12
Башир Хамфрис
28
Ханнибал Межбри
28′
70′
25
Зеки Амдуни
5
Максим Эстев
82′
7
Якоб Брун Ларсен
16
Флорентину
78′
20
Джеймс Уорд-Проуз
8
Лесли Угочукву
71′
29
Джош Лоран
Статистика
Арсенал
Бернли
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Угловые
3
3
Фолы
7
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
