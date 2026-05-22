Отец принес новость о чемпионстве «Арсенала» на могилу сына

«Да, Кайо. “Арсенал” наконец выиграл АПЛ. Мы ждали этого 22 года. Вчера мы наконец сделали это, вчера мы стали чемпионами. Жаль, что тебя больше нет с нами, мы очень хотели разделить этот момент с тобой. Мы так долго ждали, чтобы взять этот титул, и наконец сделали это.



Я принес тебе флаг “канониров”. Смотри на него и знай, мы вчера сделали это — мы обошли “Манчестер Сити” и забрали чемпионский титул. Отпразднуй это со своими друзьями-фанатами там, где ты сейчас. Еще один титул АПЛ в копилку. А теперь мы идем за Лигой чемпионов и мы снова придем, чтобы отпраздновать это с тобой», — сказал отец на могиле своего сына.