«Милан» представил домашний комплект формы на сезон-2026/27

Это не просто полосы, это определяющий знак «Милана». Каждая деталь подкрепляет эту идентичность. Надпись «Из Милана в мир» отдает дань уважения миллионам болельщиков по всему миру, благодаря которым клуб чувствует себя как дома на каждом континенте. На задней части воротника восковая печать хранит эмблему «россонери»: сущность «Милана», запечатленная на каждой футболке как его подлинная подпись, вневременная традиция, передаваемая от родителей к детям. Вместе они превращают эту футболку в признание в любви ко всем, кто считает ее своей, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.