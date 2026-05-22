«Милан» представил домашний комплект формы на сезон-2026/27

Итальянский «Милан» на официальном сайте представил новый комплект домашней формы на сезон-2026/27.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт "Милана"

Дизайн выполнен в классическом для «россонери» стиле с толстыми черно-красными полосами.

— «Милан» и всемирно известный спортивный бренд Puma представили домашнюю форму клуба на сезон-2026/27: возвращение к одной из самых знаковых эстетик футбола, визуальному языку «россонери» в его классической форме.

Домашняя форма сезона-2026/27 восстанавливает толстые красно-черные полосы — смелые, широкие и безошибочно узнаваемые — проходящие по всей поверхности футболки, как спереди, так и сзади, дополненные белыми шортами и черными гетрами. Образ, который всегда был неповторим.

Источник: ФК "Милан"

Это не просто полосы, это определяющий знак «Милана». Каждая деталь подкрепляет эту идентичность. Надпись «Из Милана в мир» отдает дань уважения миллионам болельщиков по всему миру, благодаря которым клуб чувствует себя как дома на каждом континенте. На задней части воротника восковая печать хранит эмблему «россонери»: сущность «Милана», запечатленная на каждой футболке как его подлинная подпись, вневременная традиция, передаваемая от родителей к детям. Вместе они превращают эту футболку в признание в любви ко всем, кто считает ее своей, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Источник: ФК "Милан"

В минувшем сезоне «Милан» стал бронзовым призером чемпионата Италии. В Кубке страны команда дошла до ⅛ финала, уступив «Лацио» (0:1).