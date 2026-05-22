Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.56
П2
2.57
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.72
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
6.04
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.35
П2
3.40
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.86
П2
4.89

Тренер «Реала» объявил о своем уходе в конце сезона

Альваро Арбелоа возглавлял мадридский клуб с января после ухода Хаби Алонсо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Альваро Арбелоа покидает пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом он объявил на пресс-конференции перед матчем последнего тура чемпионата Испании. «Реал» 23 мая примет «Атлетик» из Бильбао в заключительном туре Ла Лиги.

«Я хочу увидеть отличный матч, попрощаться с болельщиками и подарить им победу. Это большая ответственность — сыграть последний матч дома, это особенное событие. Я хочу порадовать “Бернабеу”, — сказал Арбелоа.

Футбол
Испания 2025/2026
38-й тур, 23.05.2026, 22:00
Реал
-
Атлетик
-

Ожидается, что новым главным тренером «Реала» станет Жозе Моуринью. «Нет никакой возможности, чтобы я присоединился к нему. Я провел эти четыре месяца, думая о “Реале”, теперь пришло время подумать о себе. Я сделал шаг вперед, я чувствую себя готовым к новым вызовам», — добавил Арбелоа.

43-летний Арбелоа возглавил «Реал» в январе после отставки Хаби Алонсо. Ранее он работал со второй командой мадридцев. «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, в Лиге чемпионов выбыл в ¼ финала.

Севилья
0:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, 37-й тур
17.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Рамон Санчес Писхуан
Главные тренеры
Луис Гарсия Пласа
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
15′
Составы команд
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
12
Габриэль Суасо
32
Андрес Кастрин
4
Кике Салас
20
Джибриль Соу
9
Акор Жером Адамс
2
Хосе Кармона
70′
16
Хуанлу Санчес
84′
11
Рубен Варгас
54′
18
Люсьен Агуме
36
Хоакин Осо
78′
7
Исаак Ромеро
6
Неманья Гудель
48′
54′
21
Чидера Эджуке
17
Нил Мопе
53′
10
Алексис Санчес
80′
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
20
Франсиско Гарсия
10
Килиан Мбаппе
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
5
Джуд Беллингем
87′
46
Альваро Лейва
45
Тиаго Питарч
70′
6
Эдуардо Камавинга
14
Орельен Тчуамени
70′
30
Франко Мастантуоно
7
Винисиус Жуниор
77′
12
Трент Александр-Арнолд
21
Браим Диас
77′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Севилья
Реал
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
14
12
Удары в створ
6
1
Угловые
4
4
Фолы
18
12
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
