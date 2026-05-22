Финал Кубка Турции по футболу: где смотреть трансляцию

В пятницу вечером, 22 мая, в Анталье, на стадионе «Corendon Airlines Park» разыграют 64-й Кубок Турции. В финальном матче сойдутся «Трабзонспор» и «Коньяспор».
«Трабзонспор» провёл сильный сезон, завершив чемпионат Турции на третьем месте с 69 очками. Команда одержала 20 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений в 34 турах. Финальные матчи сезона клуб провёл уверенно, хотя последний тур Суперлиги был сознательно принесён в жертву подготовке к финалу Кубка Турции.
«Коньяспор» занял девятое место, набрав 40 очков: десять побед, десять ничьих и 14 поражений. Несмотря на невысокую позицию в таблице, команда завершила сезон качественно. С марта по май «орлы» не проигрывали в девяти матчах подряд, а спад в последних турах был связан с концентрацией на Кубке Турции.
История встреч клубов говорит о высокой результативности: в 12 из 13 последних очных поединков обе команды забивали голы. Оба коллектива имеют трудности в обороне, но демонстрируют сильную игру в атаке. С учётом кубкового характера финала и предыдущей встречи (2:1 в пользу «Коньяспора») ожидается обмен голами.