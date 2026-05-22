Финал Кубка Франции по футболу: где смотреть трансляцию

22 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени состоится финальный матч Кубка Франции, в котором сразятся «Ланс» и «Ницца». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.
Команда Пьера Сажа завоевала серебряные медали Лиги 1 и впервые с 1998 года вышла в финал Кубка Франции. После уверенных побед над клубами низших лиг «кроваво-золотые» обыграли «Сошо» и «Труа», а в четвертьфинале сразились с «Лионом», где победу принесла серия пенальти. В полуфинале «Ланс» разобрался с «Тулузой» — 4:1. Команда готова завершить сезон трофеем.
«Ницца» финишировала лишь на 16-м месте Лиги 1 с 32 очками и теперь будет бороться за сохранение места в элите в стыковых матчах против «Сент-Этьена». После назначения Клода Пюэля в декабре изменилась, но это не принесло результата в чемпионате. В последних пяти турах «Ницца» не одержала ни одной победы: ничьи с «Лиллем», «Марселем» и «Лансом», поражение от «Осера» 1:2 и ещё одна нулевая ничья с «Мецем».