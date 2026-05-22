Финал Кубка Франции по футболу: где смотреть трансляцию

«Ницца» финишировала лишь на 16-м месте Лиги 1 с 32 очками и теперь будет бороться за сохранение места в элите в стыковых матчах против «Сент-Этьена». После назначения Клода Пюэля в декабре изменилась, но это не принесло результата в чемпионате. В последних пяти турах «Ницца» не одержала ни одной победы: ничьи с «Лиллем», «Марселем» и «Лансом», поражение от «Осера» 1:2 и ещё одна нулевая ничья с «Мецем».