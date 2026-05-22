Кристиан Киву признан лучшим тренером сезона в Серии А

45-летнему Кристиан Киву вручат награду перед началом матча заключительного тура Серии А «Болонья» — «Интер», который пройдет в субботу, 23 мая.
Румынский специалист возглавил миланский клуб в июне 2025 года. До этого экс-футболист черно-синих работал в молодежных командах «нерадзурри» с 2018-го по 2024 год, а позже был главным тренером «Пармы». По итогам нынешнего сезона наставник привел команду к победе в чемпионате и Кубке Италии.
После 37-го тура «Интер», ранее досрочно выигравший Серию А, с 86 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 13 очков.
С 2007-го по 2014 год Киву выступал в «Интере» в качестве футболиста. Он провел за команду 169 матчей, забил три гола и сделал восемь голевых передач. С «Интером» румын трижды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз стал победителем Лиги чемпионов.
В бытность футболиста он выступал также за румынские клубы «Решица», «Университатя Крайова 1948», нидерландский «Аякс» и «Рому». С 2018 года Киву работал с молодежными командами «Интера».