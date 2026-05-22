Кристиан Киву признан лучшим тренером сезона в Серии А

Румынский специалист возглавил миланский клуб в июне 2025 года. До этого экс-футболист черно-синих работал в молодежных командах «нерадзурри» с 2018-го по 2024 год, а позже был главным тренером «Пармы». По итогам нынешнего сезона наставник привел команду к победе в чемпионате и Кубке Италии.