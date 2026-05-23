Чемпион мира Лукас Подольски завершает карьеру футболиста

Прощальный матч 40-летнего игрока состоится в субботу, 23 мая, за польский клуб «Гурник Забже» против «Радомяка» в высшей лиге чемпионата Польши. После этого Подольски начнет новую роль — он станет владельцем «Гурника». Подольски 40 лет. Он выступает за «Гурник» с 2021 года.