«Ливерпуль» сделал Диоманде своей целью номер один на лето

Нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманде возглавил список летних целей «Ливерпуля» по усилению линии нападения. Такую информацию сообщил журналист The Athletic Давид Орнштейн.
Английский клуб активно ищет варианты для замены Мохамеда Салаха, который покинет команду летом. В «РБ Лейпциг» не планируют расставаться с 19-летним бельгийцем, учитывая выход в Лигу чемпионов-2026/27. Но в немецком клубе готовы рассмотреть предложения, сумма которых превышает 100 миллионов евро за восходящую звезду.
Несмотря на крупную сумму, стороны могут начать переговоры о потенциальной сделке. Многое решит то, сумеют ли мерсисайдцы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Помимо «Ливерпуля», интерес к Диоманде проявляет ПСЖ.
В 36 матчах этого сезона за «РБ Лейпциг» во всех соревнованиях Диоманде забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.