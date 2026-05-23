«Ливерпуль» сделал Диоманде своей целью номер один на лето

Английский клуб активно ищет варианты для замены Мохамеда Салаха, который покинет команду летом. В «РБ Лейпциг» не планируют расставаться с 19-летним бельгийцем, учитывая выход в Лигу чемпионов-2026/27. Но в немецком клубе готовы рассмотреть предложения, сумма которых превышает 100 миллионов евро за восходящую звезду.