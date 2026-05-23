Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.77
П2
2.26
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.31
П2
5.77
Футбол. Испания
22:00
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.43
П2
2.90
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.35
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.06
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2

«Ливерпуль» сделал Диоманде своей целью номер один на лето

За нападающего «РБ Лейпциг» хочет космическую сумму.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманде возглавил список летних целей «Ливерпуля» по усилению линии нападения. Такую информацию сообщил журналист The Athletic Давид Орнштейн.

Английский клуб активно ищет варианты для замены Мохамеда Салаха, который покинет команду летом. В «РБ Лейпциг» не планируют расставаться с 19-летним бельгийцем, учитывая выход в Лигу чемпионов-2026/27. Но в немецком клубе готовы рассмотреть предложения, сумма которых превышает 100 миллионов евро за восходящую звезду.

Несмотря на крупную сумму, стороны могут начать переговоры о потенциальной сделке. Многое решит то, сумеют ли мерсисайдцы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Помимо «Ливерпуля», интерес к Диоманде проявляет ПСЖ.

В 36 матчах этого сезона за «РБ Лейпциг» во всех соревнованиях Диоманде забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.