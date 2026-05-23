40-летний Модрич раскрыл секрет спортивного долголетия

Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал, что помогает ему сохранять высокий уровень игры в 40 лет. Слова хорватского футболиста приводит La Gazzetta dello Sport.
«Есть много факторов, таких как хороший сон, хорошие тренировки и внимание ко всему. Но в основе всего лежит моя страсть к футболу», — заявил Модрич.
В текущем сезоне Серии А хорват провел 33 матча, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
В апреле Модрич получил двойной перелом скулы. Несмотря на травму, футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе и готовится выйти на поле в защитной маске.
«Я уже вернулся к тренировкам с командой и готов: я действительно хочу играть и уже привыкаю к маске. Конечно, окончательное решение примет тренер», — добавил хавбек.
Модрич является одним из самых титулованных футболистов своего поколения. В 2018 году хорват выиграл «Золотой мяч» и помог сборной Хорватии дойти до финала чемпионата мира.