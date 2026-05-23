Артета рассказал, как представлял чемпионство «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что мысленно представлял победу команды в чемпионате Англии еще до официального оформления титула. Слова специалиста приводит Sky Sports.
«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ. Лондонский клуб выиграл титул впервые за 22 года.
«Я много раз представлял себе победу. Особенно потому, что в нескольких сезонах мы были очень близки к ней», — сказал Артета.
«В последние несколько месяцев я очень много занимался визуализацией. Я мог закрыть глаза и мгновенно представить себе картинку, как поднимаю трофей. Думаю, мне нужно было самому поверить в это, чтобы передать эту уверенность и энергию команде», — добавил тренер.
Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. За это время команда дважды занимала второе место в АПЛ, а в нынешнем сезоне сумела прервать многолетнюю серию без чемпионского титула.
Последний раз «Арсенал» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2003/04 под руководством Арсена Венгера. Та команда завершила турнир без единого поражения.