Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте АПЛ.
31-летний футболист победил в голосовании болельщиков и экспертов. В числе претендентов на награду также были Габриэл Магальяэс, Морган Гиббс-Уайт, Эрлинг Холанд, Давид Райя, Деклан Райс, Антуан Семеньо и Игор Тиаго.
В сезоне-2025/26 Фернандеш провел 34 матча в чемпионате Англии, забил восемь голов и отдал 20 результативных передач.
Ранее португальский полузащитник был признан игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов.
Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Он является одним из лидеров команды и регулярно входит в число самых результативных полузащитников АПЛ.