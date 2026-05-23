Перес зарегистрировался кандидатом на выборах президента «Реала»

Флорентино Перес зарегистрировал свою кандидатуру на предстоящих выборах президента «Реала». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Документы в избирательную комиссию подал Эдуардо Фернандес де Блас, представляющий действующего главу мадридского клуба. Комиссия единогласно одобрила регистрацию кандидатуры Переса.
По информации испанских СМИ, нынешнему президенту «Реала» не потребовалось предоставлять банковские гарантии. Ранее сообщалось, что у Переса может появиться соперник на выборах — бизнесмен Энрике Рикельме.
79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. За время его руководства мадридцы выиграли множество титулов, включая несколько побед в Лиге чемпионов.
В мае Перес объявил о проведении досрочных выборов после неудачного сезона команды и подтвердил намерение вновь участвовать в голосовании.