«Ланс» впервые в истории выиграл Кубок Франции по футболу

В финальном матче Кубка Франции по футболу «Ланс» одержал победу над «Ниццей» со счетом 3:1.
В составе победившей команды отличились Флорьян Товен (25-я минута), Одсонн Эдуар (42) и Абдалла Сима (78). Единственный мяч у проигравших забил Джибриль Кулибали (45+3).
«Ланс» впервые завоевал Кубок Франции. Ранее клуб трижды выходил в финал турнира (в 1948, 1975 и 1998 годах).
Как сообщает ТАСС, рекордсменом по числу побед в Кубке Франции является «Пари Сен-Жермен», становившийся обладателем трофея в двух последних розыгрышах.