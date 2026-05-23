Лука Модрич прокомментировал своё будущее в «Милане»

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, хорватский футболист заявил: «Я чувствую себя хорошо в “Милане”. Мне нравится играть в этом клубе, с этим руководством, с этим тренером, с этой командой».
По данным журналиста, итальянский клуб намерен продлить соглашение с 40-летним игроком еще на один сезон.
Модрич выступает за «россонери» с 2025 года. Действующий контракт рассчитан до 30 июня. В текущем сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 36 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше